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Глава Минэнерго встретится в Вене с еврокомиссаром по энергетике

Глава Минэнерго встретится в Вене с еврокомиссаром по энергетике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пярвиз Шахбазов проведет переговоры с Кадри Симсон в следующую среду. Детали предстоящей встречи не сообщаются

На следующей неделе в Вене состоится встреча еврокомиссара по энергетике и главы Минэнерго Азербайджана. Об этом сообщили сегодня в Еврокомиссии.

"5 июля Кадри Симсон в Вене... проведет встречу с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым"

 – сообщили в пятницу в ЕК

Подробности предстоящей встречи не сообщаются.

Ранее сообщалось, что с начала эксплуатации Трансадриатического трубопровода Азербайджан поставил в европейские государства 25 млрд кубометров газа.

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