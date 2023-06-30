Глава Минэнерго встретится в Вене с еврокомиссаром по энергетике

Опубликовано: 17:57, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пярвиз Шахбазов проведет переговоры с Кадри Симсон в следующую среду. Детали предстоящей встречи не сообщаются

На следующей неделе в Вене состоится встреча еврокомиссара по энергетике и главы Минэнерго Азербайджана. Об этом сообщили сегодня в Еврокомиссии.

"5 июля Кадри Симсон в Вене... проведет встречу с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым"

– сообщили в пятницу в ЕК

Подробности предстоящей встречи не сообщаются.

Ранее сообщалось, что с начала эксплуатации Трансадриатического трубопровода Азербайджан поставил в европейские государства 25 млрд кубометров газа.