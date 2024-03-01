За два месяца Европа получила более 2 млрд кубометров азербайджанского газа

Азербайджан наращивает поставки газа в Европу и в соседние страны региона – только за первые два месяца в страны ЕС, а также Турцию и Грузию, было отгружено свыше 4 млрд кубометров "голубого топлива", сообщил глава Минэнергетики страны.

Азербайджан за первые два месяца 2024 года поставил в Европу 2,1 млрд кубометров газа, написал в своем официальном аккаунте в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В январе-феврале текущего года в Европу было экспортировано 2,1 млрд кубометров газа, в Турцию - 1,4 млрд кубометров, в Грузию - 0,6 млрд кубометров"

- Парвиз Шахбазов

Значительные объемы "голубого топлива" отправлялись в Турцию и по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) - 0,8 млрд кубометров газа, сообщает Trend.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон высоко оценила надежность Азербайджана как надежного партнера Евросоюза в обеспечении его энергобезопасности, отметив, что ЕС намерен нарастить объемы экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также помочь стране увеличить пропускную способность существующей газотранспортной инфраструктуры.