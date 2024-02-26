Еврокомиссар: Азербайджан – надежный партнер и играет важную роль для ЕС

Евросоюз собирается нарастить сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики, а экспорт газа из АР в ЕС будет значительно увеличен.

Азербайджан и Евросоюз планируют нарастить экспорт газа в страны Европы и нарастить связи в сфере энергетики. Об этом рассказала еврокомиссар по энергетики Кадри Симсон в процессе пресс-конференции, которая состоялась в столице АР.

"Азербайджан уже доказал, что является надежным партнером ЕС и играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Однако, нам нужно больше диалога и больше сотрудничества. В рамках сегодняшней встречи мы достигли ряда договорённостей. В их числе: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также необходимость повышение пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры"

- Кадри Симсон

Она отметила, что сейчас Евросоюз развивает энергетическую сферу за счет сотрудничества с Азербайджаном, Норвегией и прочими странами.

Кроме этого, Симсон добавила, что в ходе переговоров удалось договориться о расширении связей в энергетической сфере. В частности, было заключено 3 документа в отрасли "зеленой" электроэнергии.