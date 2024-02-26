Азербайджан экспортирует половину добытого газа в этом году

Экспорт газа из Азербайджана будет увеличен в этом году. Половина из добытого топлива планируется поставить в экспортные страны.

Азербайджан намерен нарастить экспорт газа в этом году и половину из добытого газа отправить в другие страны. Такое заявление сделал глава министерства энергетики АР Парвиз Шахбазов в ходе пресс-конференции, которая прошла после обсуждения развития Южного газового коридора и зеленой энергетики.

Он отметил, что в этом году республика планирует добыть 48 млрд кубометров топлива.

"Основными направлениями экспорта останутся Турция, Грузия и Европа. В то же время мы несколько увеличим объем экспорта газа"

– Парвиз Шахбазов

В прошлом году Азербайджанская Республика отправила в европейские страны почти 12 млрд кубометров газа. Экспорт в Турцию составил 9,5 млрд кубометров, а в Грузию – 2,5 млрд кубометров.