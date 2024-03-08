Худаферинские мост и ГЭС обсудили главы Минэнерго Азербайджана и Ирана

Встреча главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова и его иранского коллеги Али Акбара Мехрабиана прошла сегодня в Тегеране. Подробности и фото переговоров опубликовало азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Встреча проводилась как в узком, так и в расширенном составе. Министры поговорили о важных аспектах энергетического сотрудничества между Баку и Тегераном, в том числе о практически завершенном проекте гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" на Аразе.
"Согласно информации, выражена удовлетворенность тем, что работы по гидроузлам находятся на завершающей стадии, в ближайшее время состоится церемония открытия гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы""
– Минэнерго Азербайджана
Кроме того, Шахбазов и Мехрабиан обратили внимание на необходимость ускорения реализации проектов и договорились осуществить его.
В числе прочих были подняты темы использования сторонами водных ресурсов и двусторонних мер по сохранению древних Худаферинских мостов, рассмотрены пути активизации создания Ордубадской ГЭС на реке Араз.
Поговорили министры и о соединении энергосетей АР, ИРИ и РФ. Главы Минэнерго договорились максимально оперативно провести трехстороннюю встречу. Рассматривалось и расширение сотрудничества по обмену и транзиту электричества.