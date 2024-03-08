Худаферинские мост и ГЭС обсудили главы Минэнерго Азербайджана и Ирана

Переговоры глав энергетических ведомств АР и ИРИ прошли сегодня в Тегеране, сообщили в Минэнерго Азербайджана. Министры обсудили сотрудничество по ряду проектов, включая ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы", которые будут запущены в ближайшие дни президентами.

Встреча главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова и его иранского коллеги Али Акбара Мехрабиана прошла сегодня в Тегеране. Подробности и фото переговоров опубликовало азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Встреча проводилась как в узком, так и в расширенном составе. Министры поговорили о важных аспектах энергетического сотрудничества между Баку и Тегераном, в том числе о практически завершенном проекте гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" на Аразе.

"Согласно информации, выражена удовлетворенность тем, что работы по гидроузлам находятся на завершающей стадии, в ближайшее время состоится церемония открытия гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы""

– Минэнерго Азербайджана

Кроме того, Шахбазов и Мехрабиан обратили внимание на необходимость ускорения реализации проектов и договорились осуществить его.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В числе прочих были подняты темы использования сторонами водных ресурсов и двусторонних мер по сохранению древних Худаферинских мостов, рассмотрены пути активизации создания Ордубадской ГЭС на реке Араз.

Поговорили министры и о соединении энергосетей АР, ИРИ и РФ. Главы Минэнерго договорились максимально оперативно провести трехстороннюю встречу. Рассматривалось и расширение сотрудничества по обмену и транзиту электричества.