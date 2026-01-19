Глава МИД Турции провел переговоры с Марко Рубио

Хакан Фидан обсудил положение дел в Сирии с Марко Рубио. Также стороны обсудили организацию Совета мира по Газе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, проинформировала пресс-служба дипведомства Турции.

Стороны затронули ситуацию в Сирии, а также обсудили вопросы, связанные с учреждением Совета мира по Газе. Подробности разговора не сообщаются.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение войти в Совет мира по Газе. Структура будет отвечать за восстановление палестинского анклава.