Глава центрального штаба ВС Ирана умер от ран

Тегеран сообщил о гибели от ранений начальника центрального штаба ВС ИРИ "Хатам-аль-Анбия", генерала КСИР Али Шадмани. Он был ранен неделю назад при ударе Израиля.

В Иране сообщили о гибели еще одного представителя высшего военного командования страны – главы центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики "Хатам-аль-Анбия", генерала КСИР Али Шадмани. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба КСИР.

В нем говорится, что Али Шадмани скончался от ран, которые он получил при одном из ударов Армии обороны Израиля во время недавнего обострения ирано-израильского конфликта.

В КСИР также рассказали, что генерал был ранен неделю назад.

Ранее сегодня в Минздраве Ирана опубликовали последнюю информацию о жертвах и раненых в результате ударов Израиля. Число погибших достигло 627, пострадали 4870 человек.