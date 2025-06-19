КСИР атаковал две израильские авиабазы

Вооруженные силы Ирана провели семнадцатую по счету волну ракетных атак, которые были направлены на израильские авиабазы "Неватим" и "Хацерим", заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Нынешним вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии Ирана) нанес удары по израильским авиабазам "Неватим" и "Хацерим" возле города Беэр-Шева, сообщил КСИР.

"Была проведена семнадцатая волна операции "Правдивое обещание 3"… по ряду целей, которые включают военные центры, объекты оборонной промышленности, командные центры, компании, поддерживающие военные операции режима, а также авиабазы "Неватим" и "Хацерим""

- заявление КСИР

Как пояснили в КСИР, именно эти авиабазы Израиль использовал для воздушных атак на Иран, сектор Газа, Ливан и Йемен. Попадания также были зафиксированы в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве, сообщает иранский государственный телеканал IRIB.

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.