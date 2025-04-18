Вестник Кавказа

Гимнасты из Азербайджана завоевали серебро на турнире в Португалии

Гимнасты из Азербайджана завоевали серебро на турнире в Португалии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лиссабоне прошел международный турнир по гимнастике, собравший спортсменов со всего мира. Команда из Азербайджана завоевала серебро.

Азербайджанская команда Flame, которая выступала в номинации "Гимнастика для всех", выиграла серебряные медали турнира "World Gym for Life Challenge" в столице Португалии Лиссабоне.

Согласно сообщениям СМИ, высокие оценки команда из Азербайджана получила за творческий подход к выступлению, эстетику, а также сплоченность коллектива.

Всего спортивное мероприятие собрало свыше 3700 спортсменов из 33 стран мира.

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