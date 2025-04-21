ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре позволят экономить 200 млн кубометров газа

Новые ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре позволят экономить ресурсы, а также благоприятно повлияют на экологическую ситуацию в регионе.

В Карабахе и Восточном Зангезуре запущены 38 гидроэлектростанций, эксплуатация которых позволит экономить до 200 млн кубометров газа каждый год, сообщают СМИ.

Функционирование ГЭС также благоприятно скажется на экологической ситуации в регионе: предотвращаются выбросы 400 тыс т углекислого газа.

Как отметил директор энергетической компании ES Yaşıl enerji Рамиз Велиев, новые ГЭС "Ашагы Малыбей" и "Мирик" смогут давать 20 миллионов квт ч экологически чистой энергии, что даст возможность сберечь более 4 млн кубометров газа. Запуск ГЭС даст возможность избежать попадания в атмосферу около 8 тыс тонн углекислого газа, передает Trend.

Станции также будут выполнять важную социальную функцию: здесь смогут найти работу жители Лачинского района.