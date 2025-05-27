Президент Азербайджана: в Карабахе и Восточном Зангезуре живет 43 тыс человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что население освобожденных от оккупации регионов выросло до 43 тыс человек. В Карабах и Восточный Зангезур возвращается жизнь.

Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Карабахе и Восточном Зангезуре, живут и работают свыше 43 тыс человек, рассказал президент страны Ильхам Алиев перед концертом в городе Лачин, где проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что победа в Отечественной войне изменила геополитическую ситуацию и создала новые реалии.

"Наша однодневная антитеррористическая операция восстановила наш суверенитет и полностью искоренила сепаратизм на наших территориях. Сегодня ведутся восстановительные работы. В Восточном Зангезуре и Карабахе уже живут и работают 43 тыс. человек"

- Ильхам Алиев

Он передал, что в регион возвращается жизнь. Азербайджан победил армянскую армию, и его народ гордится этим, азербайджанцы – народ-победитель, добавил президент.

Напомним, что сегодня в Лачине состоялось официальное открытие международного аэропорта. В торжественной церемонии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.