Президент Азербайджана: в Карабахе и Восточном Зангезуре живет 43 тыс человек

Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Карабахе и Восточном Зангезуре, живут и работают свыше 43 тыс человек, рассказал президент страны Ильхам Алиев перед концертом в городе Лачин, где проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Азербайджана.
Ильхам Алиев подчеркнул, что победа в Отечественной войне изменила геополитическую ситуацию и создала новые реалии.
"Наша однодневная антитеррористическая операция восстановила наш суверенитет и полностью искоренила сепаратизм на наших территориях. Сегодня ведутся восстановительные работы. В Восточном Зангезуре и Карабахе уже живут и работают 43 тыс. человек"
- Ильхам Алиев
Он передал, что в регион возвращается жизнь. Азербайджан победил армянскую армию, и его народ гордится этим, азербайджанцы – народ-победитель, добавил президент.
Напомним, что сегодня в Лачине состоялось официальное открытие международного аэропорта. В торжественной церемонии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.