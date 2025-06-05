Генсек СНГ назвал временным эпизодом отсутствие Азербайджана на Экономсовете СНГ

Азербайджанская делегация отсутствует на заседании Экономического совета Содружества независимых государств (СНГ), которое проходит сегодня в Москве, генсек СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что это временный эпизод.
Лебедев поделился, что никаких негативных высказываний в сторону СНГ от Баку получено не было. О причинах неприезда делегации на заседание Азербайджан не сообщил, добавил он.
"Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. По крайней мере, нас в этом заверяли и президент, и премьер-министр Азербайджана"
– Сергей Лебедев
В СНГ искренне надеются, что это "такой временный эпизод и со временем все нормализуется", отметил Лебедев, передает ТАСС.