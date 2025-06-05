Вестник Кавказа

Генсек СНГ назвал временным эпизодом отсутствие Азербайджана на Экономсовете СНГ

Генсек СНГ назвал временным эпизодом отсутствие Азербайджана на Экономсовете СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана отсутствуют сегодня на заседании Экономического совета СНГ. Генеральный секретарь Содружества выразил надежду, что это временный эпизод.

Азербайджанская делегация отсутствует на заседании Экономического совета Содружества независимых государств (СНГ), которое проходит сегодня в Москве, генсек СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что это временный эпизод.

Лебедев поделился, что никаких негативных высказываний в сторону СНГ от Баку получено не было. О причинах неприезда делегации на заседание Азербайджан не сообщил, добавил он.

"Они нам не сообщали, но я очень надеюсь, что ситуация вернется в прежнее русло и Азербайджан был и останется активным участником интеграционного сотрудничества. По крайней мере, нас в этом заверяли и президент, и премьер-министр Азербайджана"

– Сергей Лебедев

В СНГ искренне надеются, что это "такой временный эпизод и со временем все нормализуется", отметил Лебедев, передает ТАСС.

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