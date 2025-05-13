Генсек ООН поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с поздравлениями с Днем независимости.

С Днем независимости президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что национальные праздники представляют возможность обратить внимание на общие вызовы, важные на глобальном уровне.

Гутерриш напомнил, что перед мировым сообществом стоит все большее количество испытаний, для решения которых необходимы многосторонние решения. В качестве примера он привел климатический кризис, конфликты и увеличивающееся неравенство.

"Именно в этом заключается дух Пакта для будущего. В основе этого исторического документа, принятого в прошлом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, лежит настоятельная необходимость укрепления многосторонних отношений и продвижения мира, устойчивого развития и всеобщих прав человека"

– Антониу Гутерриш

Глава международной организации подчеркнул, что в этот особый день – день независимости Азербайджана – он снова рад передать самые лучшие пожелания азербайджанскому народу.

Кроме того, Гутерриш заверил Ильхама Алиева в высочайшем почтении.