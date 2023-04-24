Генсек ООН готов стать посредником для решения любых кризисных ситуаций

Опубликовано: 18:40, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Генсек ООН готов быть посредником в урегулировании любых спорных моментов, возникших между мировыми державами. По словам Антониу Гутерриша, вероятность возникновения новых конфликтов сейчас достаточно высока.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций готов выступить посредником для решения спорных вопросов между странами.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир сейчас столкнулся с целым рядом беспрецедентных кризисов, из-за чего ситуация в мире достигла самой напряженной точки с момента учреждения всемирной организации.

Кроме того, он обратил внимание на то, что вероятность возникновения новых конфликтов достаточно высока. По его словам, это связано с необычайно высоким уровнем напряженности между ведущими мировыми странами.

В заключение Гутерриш призвал государства стремиться решать все конфликты мирным путем.