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Международный суд ООН временно перестал рассматривать иск Еревана к Баку

Международный суд ООН временно перестал рассматривать иск Еревана к Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Международный суд Организации Объединенных Наций поставил на паузу рассмотрение иска Еревана к Баку. Это произошло после получения судом предварительных возражений от азербайджанской стороны.

Международный суд Организации Объединенных Наций временно не будет рассматривать иск Армении к Азербайджану. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении азербайджанского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что суд поставил на паузу рассмотрение документа после получения возражений от Азербайджана.

Осенью 2021 года Армения обратилась с иском в Международный суд ООН, в котором обвинила Баку в расовой дискриминации, продолжающейся последние десятилетия. Через неделю Баку подал встречный иск.

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