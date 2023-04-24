Международный суд ООН временно перестал рассматривать иск Еревана к Баку

Опубликовано: 15:54, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный суд Организации Объединенных Наций поставил на паузу рассмотрение иска Еревана к Баку. Это произошло после получения судом предварительных возражений от азербайджанской стороны.

Международный суд Организации Объединенных Наций временно не будет рассматривать иск Армении к Азербайджану. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении азербайджанского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что суд поставил на паузу рассмотрение документа после получения возражений от Азербайджана.

Осенью 2021 года Армения обратилась с иском в Международный суд ООН, в котором обвинила Баку в расовой дискриминации, продолжающейся последние десятилетия. Через неделю Баку подал встречный иск.