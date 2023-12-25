Вестник Кавказа

Лавров и Гутерриш могут встретиться на следующей неделе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Фото: скриншот из видео на сайте ООН
В ООН допустили возможность проведения встречи генсека организации с главой МИД России в ближайшее время. Она может состояться в 20-х числах января.

Генсек ООН может до конца месяца провести встречу с главой МИД России. Такое заявление сделал в четверг официальный представитель генсека.

Стефан Дюжаррик отметил, что Антониу Гутерриш и Сергей Лавров могут пообщаться в Нью-Йорке на предстоящей неделе.

Дюжаррик не рассказал, какие именно темы будут затронуты на возможной встрече, однако подчеркнул, что генсек поговорит обо всем, о чем глава российского ведомства захочет поговорить.  

"Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись"

– представитель Гутерриша

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1950 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы