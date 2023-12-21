Гутерриш и Абдоллахиян обсудили события в Красном море

Генсек ООН поговорил по телефону с главой МИД Ирана. Стороны поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке.

Состоялся телефонный разговор генсека Организации Объединенных Наций и главы МИД Ирана. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что центральной темой беседы Антониу Гутерриша и Хосейна Амира Абдоллахияна стала ситуация на Ближнем Востоке, включая события в Красном море и секторе Газа.

"Касательно ситуации в Красном море генеральный секретарь вновь призвал все стороны избегать дальнейшей эскалации и полностью выполнять положения резолюции 2722 Совета Безопасности ООН"

– Стефан Дюжаррик

По его словам, собеседники также поговорили о ситуации в секторе Газа. В частности, они заявили о необходимости улучшать условия для доступа гуманитарной помощи в анклав.