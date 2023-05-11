Гарибашвили посоветовал США брать пример с России

Опубликовано: 19:08, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский премьер посоветовал США брать пример с России - отменить визы и открыть прямое авиасообщение. Также он добавил, что Грузия не будет останавливать торговлю с Россией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал совет тем, кому не нравится решение России по отмене виз и установлению прямого авиасообщения.

"Если кому-то не понравилось назначение полетов из России или безвизовый режим, могут сами открыть другие прямые рейсы из Америки, установить безвизовый режим для наши граждан с Америкой, с другими странами, с Китаем и так далее"

– Ираклий Гарибашвили

Премьер добавил, что надеется на то, что в США и Европе с пониманием воспримут решение Тбилиси не останавливать торговлю с Москвой, так как это делается в интересах грузинской экономики. Он добавил, что у грузинских властей еще состоится разговор с Западом по этому вопросу.

Отметим, что в США и ЕС выступают с призывами к Грузии не реагировать на российскую безвизовую "провокацию", не пускать самолеты из России и остановить взаимную торговлю.