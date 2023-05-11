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ЕС призвал Грузию не пускать самолеты из РФ

ЕС призвал Грузию не пускать самолеты из РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представитель ЕС призвал власти Грузии не пускать на свою территорию самолеты из РФ. От комментариев по поводу отмены визового режима между Грузией и РФ дипломат отказался.

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию также не допускать полеты из РФ на свою территорию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Заявление прозвучало на фоне желания Грузии вступить в ЕС.

"Мы приняли к сведению решение президента России Владимира Путина об отмене запрета на прямые рейсы в Грузию"

 – Петер Стано

В то же время Стано не ответил на просьбу журналистов дать комментарий по поводу отмены визового режима между Грузией и РФ.

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Прямые рейсы Россия - Грузия и отмена виз: новые отношения с Тбилиси

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