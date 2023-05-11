ЕС призвал Грузию не пускать самолеты из РФ

Представитель ЕС призвал власти Грузии не пускать на свою территорию самолеты из РФ. От комментариев по поводу отмены визового режима между Грузией и РФ дипломат отказался.
Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию также не допускать полеты из РФ на свою территорию, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Заявление прозвучало на фоне желания Грузии вступить в ЕС.
"Мы приняли к сведению решение президента России Владимира Путина об отмене запрета на прямые рейсы в Грузию"
– Петер Стано
В то же время Стано не ответил на просьбу журналистов дать комментарий по поводу отмены визового режима между Грузией и РФ.