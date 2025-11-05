Футболистам "Карабаха" вручили премии за игру с "Челси"

ФК "Карабах" сыграл накануне вничью с лондонским "Челси" в Лиге чемпионов. После матче руководство агдамской команды решило наградить футболистов повышенными премиальными.
Руководство азербайджанского футбольного клуба "Карабах" наградило игроков за успешную игру с лондонским "Челси" в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов (2:2).
До матча игрокам обещали премию в 120 тыс манатов в случае победы и примерно 65-70 при ничейном исходе.
По данным азербайджанских СМИ, руководству очень понравилась игра и проявленный бойцовский характер агдамской команды, поэтому оно приняло решение увеличить премии.
Согласно предварительной информации, за ничью с "Челси" футболисты "Карабаха" получили 80-90 тыс манатов.