"Карабах" сыграл вничью с лондонским "Челси"

"Карабах" поделил очки с лондонским "Челси" в домашнем матче. Игра завершилась со счетом 2:2.

Азербайджанский "Карабах" встречался в Баку с английским "Челси". Матч завершился вничью – 2:2.

Лондонцы уже на 16-й минуте подтвердили статус безусловных фаворитов встречи: быстрый гол провел Эстевао. Однако азербайджанская команда не сдалась и, как и в матче с "Бенфикой", продемонстрировала волевой характер. Сначала "Карабах" усилиями Андраде сравнял счет, а ближе к концу первой 45-минутки Янкович с пенальти вывел "скакунов" вперед.

Гости не растерялись и в начале второго тайма сравняли – отличился экс-манкунианец Гарначо. Счет 2:2 продержался на табло до конца игры, зафиксировав очередное футбольное достижение команды из Азербайджана, которая дала бой именитому сопернику.

Таким образом, после 4 туров Лиги чемпионов у "Карабаха" две победы и одна ничья. Единственное поражение "скакуны" потерпели на выезде против испанского "Атлетика".