ФСБ пресекла теракт на Ставрополье

В Ставропольском крае силами ФСБ РФ был задержан житель Георгиевска, причастный к подготовке теракта. Об этом сообщил Центр общественных связей спецсслужбы.

Сотрудники ФСБ России задержали 25-летнего жителя Кавминвод, готовившего подрыв здания мэрии Георгиевска. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована противоправная деятельность жителя г. Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта"

- ЦОС ФСБ РФ

По данным ЦОС ФСБ РФ, задержанный примкнул к террористической организации и по заданию координаторов приобрел материалы для изготовления взрывчатки.

Во время обыска в квартире злоумышленника были найдены части бомбы. Мужчина проводил предварительную разведку местности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Ведется следствие. Подозреваемый находится в СИЗО.

