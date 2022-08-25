Вестник Кавказа

Флаги Абхазии украсили новую серебряную монету страны

Флаги Абхазии украсили новую серебряную монету страны
© Фото: Национальный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии выпустил памятную серебряную монету "Флаги Абхазии", которая наверняка заинтересует нумизматов – тираж новинки всего 100 штук, и чтобы купить ее, придется поторопиться.

У российских нумизматов появилась новая цель – пополнить свою коллекцию новой памятной монетой Национального банка Абхазии из серебра 925-й пробы "Флаги Абхазии".

Аверс денежного знака страны украшает надпись с указанием его номинала и эмитента. Слева размещены дата выпуска и изображение государственного герба Абхазии, передает Sputnik Абхазия.

На реверсе изображен конный абхазский лучник, посылающий стрелу к звездам – это отсылка к нартскому эпосу и гербу Абхазии.
Вес монеты в сообщении не указан, как и ее стоимость, а вот номинал монеты 100 апсар – это денежная единица Абхазии, введенная еще в 2008 году, однако хождения в стране практически не имеющая. В апсарах первоначально выпускались только памятные монеты, а с 2018 года выпускаются также памятные банкноты.

Ну и самое главное - тираж монеты всего 100 штук, а значит, коллекционерам за ней придется поохотиться.

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