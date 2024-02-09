Флаг Азербайджана окажется в космосе

Космонавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер летит 8 июня в космос.

Космонавт из Турции Тува Джихангир Атасевер, обладающий азербайджанскими корнями, отправится в космос 8 июня в рамках суборбитального полета.

Запуск состоится с территории космодрома Spaceport, расположенного в Нью-Мексико.

Ранее, в ходе общения с журналистами, он также рассказал о своих планах взять с собой униформу с нашитыми флагами Турции и Азербайджана.

"В ходе миссии со мной будет флаг Турции, который передал мне в апреле Президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках фестиваля TEKNOFEST. Я возьму также с собой флаг Азербайджана - Родины моей матери. Оба флага будут красоваться на моей груди"

– рассказал космонавт

Кроме того, Атасевер подробнее рассказал о задачах, которые будут стоять перед участниками миссии: в рамках полета на высоте до 90 километров будет проведено 13 научных опытов.