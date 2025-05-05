Фестиваль сыра в Кисловодске стал лучшим в России

Сырный фестиваль Кисловодска признан лучшим торговым фестивалем России. В прошлые годы конкурс выигрывали торговые улицы города-курорта Кавминвод.

"Фестиваль солнечного сыра", который устраивается в Кисловодске, выиграл федеральный конкурс, рассказал мэр города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, конкурс "Торговля России 2025" проводит Минпромторг России. Кисловодский сырный фестиваль выиграл в номинации "Лучший торговый фестиваль".

Моисеев подчеркнул, что Кисловодск успешно развивает событийный туризм и проводит все более и более интересные мероприятия, полные эмоциями и дающие позитивное настроение.

Сырное событие проводилось на главном курортном бульваре города-курорта. В программу входили концерт, различные конкурсы, представление кукольного театра. И, конечно, все смогут поучаствовать в дегустации сыров, а также мясных изделий.

"Уникальные сырные гонки, обилие свежей и вкусной продукции, мастер-классы и яркая концертная программа – все это делает фестиваль незабываемым"

– Моисеев

Градоначальник добавил, что Кисловодск одерживает уже третью подряд победу в этом конкурсе. В прошлом и позапрошлом годах две улицы города были признаны победителями в номинации "Лучшая торговая улица".