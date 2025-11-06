Вестник Кавказа

Фестиваль Декада зрелого возраста состоится в Сочи

Фестиваль Декада зрелого возраста состоится в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через неделю в Сочи стартует фестиваль здорового образа жизни, в котором примут участие люди зрелого возраста. Он будет проводиться на протяжении 10 дней.

Туристы зрелого возраста смогут принять участие в ЗОЖ-фестивале, который начнется в Сочи 14 ноября, рассказал глава экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По его словам, Декада зрелого возраста продлится по 25 ноября. На событие соберутся жители более чем 30 регионов России. Число участников превысит полтысячи.

Богданов отметил, что на мероприятии выступят более 30 спикеров и экспертов регионального и федерального уровня.

"Все мероприятия в течение декады, то есть 10 дней, для всех участников бесплатны"

– Дмитрий Богданов

Спикер также поведал о программе фестиваля. По его словам, в нее войдут лекции и семинары, будут проводиться спортивные и культурные мероприятия, запланированы и сканди-прогулки, передает "Интерфакс".

