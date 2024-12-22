Этап "Формулы-1" в Азербайджане перенесут на насыпной остров

Гонки "Формулы-1" в Баку скоро будут проходить на искусственном острове, который появится на курорте Sea Breeze в Баку в Каспийском море, рассказал Эмин Агаларов.

Азербайджанский этап гонки "Формула-1" могут переместить на насыпной остров в виде пламени, который планируется создать на курорте Sea Breeze, рассказал президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Подробности он сообщил в выступлении перед российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum 2025".

"Эта идея поддерживается президентом Азербайджана"

– Эмин Агаларов

Глава компании напомнил, что первым на курорте создадут насыпной остров в форме полумесяца, этот проект уже реализуется. Искусственный остров-огонь будет создаваться вслед за ним.

Агаларов рассказал о пользе, которую принесет перенос гонок "Формулы-1" на остров. Он подчеркнул, что таким образом можно будет больше не перекрывать движение транспорта на время этапа в Баку, так что город не будет больше страдать от пробок.

Напомним, Баку начал принимать соревнования "Формулы-1" в 2017 году.