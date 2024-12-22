Этап "Формулы-1" в Азербайджане перенесут на насыпной остров

Азербайджанский этап гонки "Формула-1" могут переместить на насыпной остров в виде пламени, который планируется создать на курорте Sea Breeze, рассказал президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.
Подробности он сообщил в выступлении перед российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: Kazanforum 2025".
"Эта идея поддерживается президентом Азербайджана"
– Эмин Агаларов
Глава компании напомнил, что первым на курорте создадут насыпной остров в форме полумесяца, этот проект уже реализуется. Искусственный остров-огонь будет создаваться вслед за ним.
Агаларов рассказал о пользе, которую принесет перенос гонок "Формулы-1" на остров. Он подчеркнул, что таким образом можно будет больше не перекрывать движение транспорта на время этапа в Баку, так что город не будет больше страдать от пробок.
Напомним, Баку начал принимать соревнования "Формулы-1" в 2017 году.