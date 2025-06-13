Еще одна европейская страна переместила посольство из Ирана в Азербайджан

Болгария приняла решение закрыть посольство в Тегеране и эвакуировать дипломатический персонал вместе с их семьями в Азербайджан из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. Слова премьер-министра страны Росена Желязкова об этом передало издание Reuters.
Он рассказал, что решение было принято после рекомендации Израиля покинуть третий район Тегерана, так как именно рядом с этим районом располагалось диппредставительство Болгарии.
"Наше посольство находится в непосредственной близости от этого района, и мы приняли решение, что наши дипломаты покинут страну. Посольство продолжит работу из Баку"
- Росен Желязков
Всего из Ирана было эвакуировано 12 дипломатов и членов их семей.
Напомним, что Венгрия также решила временно переместить посольство из Тегерана в Баку. После распоряжения МИД страны Петера Сийярто Иран покинули 15 сотрудников дипмиссии и членов их семей.