Вестник Кавказа

Еще один оппозиционный мэр задержан в Турции

Еще один оппозиционный мэр задержан в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали мэра одного из городов, расположенных на юге страны. Он является членом оппозиционной партии.

На юге Турции задержан Ниязи Нефи Кара, мэр города Манавгат и член оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом информируют 4 июля местные средства массовой информации.

По данным TRT Haber, вместе с градоначальником задержаны еще 34 человека, в том числе его заместители.

Как отмечается, задержания произошли в рамках операции по взяточничеству, вымогательству и хищению денег в муниципалитете Манавгата.

Напомним, минувшей весной сотрудники правоохранительных органов задержали по аналогичным обвинениям мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Позднее его арестовали. Градоначальник считался главным соперником действующего президента на предстоящих выборах главы государства.

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