Имамоглу могут посадить в тюрьму за поддельный диплом

Экс-глава Стамбула может провести за решеткой ближайшие 8 лет. Генпрокуратура признала его диплом поддельным.

Бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу грозит тюремный срок по делу о поддельном дипломе. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным NTV, в рамках расследования, которое провела Генпрокуратура Стамбула, диплом градоначальника признан "сфальсифицированным".

Прокуратура настаивает на том, что Имамоглу должен получить тюремное заключение сроком до 8 лет и 9 месяцев.

Напомним, Имамоглу был задержан 19 марта. После этого по всей стране вспыхнули массовые акции в его поддержку. Через несколько дней его арестовали, а затем отстранили от руководства Стамбульским муниципалитетом.