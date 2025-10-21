Эрдоган прибыл с визитом в Оман

Президент Турции Эрдоган прибыл в Оман с визитом. Ранее глава государства посетил Катар и Кувейт.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Оман, передают СМИ.
Лидера Турции встретил султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Торжественный прием состоялся во дворце Аль-Алам.
Ранее Эрдоган совершил визит в Катар. В Дохе глава Турции принял участие в подписании соглашений с властями эмирата по различным направлениям сотрудничества.
Напомним, что лидер Турции в настоящий момент совершает турне по странам Персидского залива. Ранее Эрдоган также посетил Кувейт, где выступил с обращением, призвав исламские государства поддерживать единую позицию по Газе.