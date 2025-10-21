Турция готова принять встречу лидеров России и США

В администрации президента Турции подтвердили настрой на организацию личной встречи лидеров РФ и США. На прошлой неделе сообщалось, что она пройдет в столице Венгрии.

Турция готова стать площадкой для проведения встречи между Россией и США на высоком уровне. Об этом сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом там отметили, что пока не получали соответствующих предложений от РФ и США, передает РИА Новости.

"Мы не получали пока таких запросов, но готовность к проведению переговоров на таком уровне, в случае желания сторон, высказывалась на высоком уровне с нашей стороны"

– представитель администрации президента Турции

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президенты РФ и США намерены провести встречу в Будапеште. Дата переговоров в настоящее время находится на стадии согласования.