Эрдоган поздравил турецких медалистов чемпионата мира по тхэквондо в Баку

Президент Турции поздравил турецких спортсменов, которые завоевали медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил спортсменов страны, которые завоевали три золотые и три бронзовые медали на проходившем в Баку 26-м чемпионате мира по тхэквондо.
Поздравление опубликовано в социальных сетях турецкого лидера. В публикации также перечислены имена победителей.
Чемпионат проходил с 29 мая по 4 июня в бакинском кристальном зале. Спортивное мероприятие было приурочено к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо.