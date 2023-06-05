РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган поздравил турецких медалистов чемпионата мира по тхэквондо в Баку

Президент Турции
© Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции поздравил турецких спортсменов, которые завоевали медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил спортсменов страны, которые завоевали три золотые и три бронзовые медали на проходившем в Баку 26-м чемпионате мира по тхэквондо.

Поздравление опубликовано в социальных сетях турецкого лидера. В публикации также перечислены имена победителей.

Чемпионат проходил с 29 мая по 4 июня в бакинском кристальном зале. Спортивное мероприятие было приурочено к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо. 

Баку принимает 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

Баку принимает 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
995 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version