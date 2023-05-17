Баку принимает 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

В Баку открывается 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участие в турнире, стартующем под лозунгом Shine like a star («Сияй как звезда»), примут 315 спортсменок: 191 взрослых гимнасток и 12 юниорок из 38 стран мира.
Гимнастки выступят в индивидуальной программе (среди взрослых) и в составах групповых команд (среди юниорок и взрослых).
Также спортсменки будут выступать в многоборье и по отдельным предметам. 18 взрослых групповых команд будут соревноваться с пятью обручами, тремя лентами и двумя мячами. Групповые команды юниорок продемонстрируют программу с пятью скакалками и пятью мячами.
Азербайджан на турнире представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также команда в групповых упражнениях среди взрослых в составе Гюлли Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.
В соревнованиях групповых команд среди юниорок Азербайджан представляют Говхар Ибрагимова, Сакинаханум Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова. Чемпионат завершится 21 мая.