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Баку примет первенство мира по художественной гимнастике в 2027 году

Баку примет первенство мира по художественной гимнастике в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Через четыре года Азербайджан примет первенство мира по художественной гимнастике. Турнир состоится в столице республики 15-19 сентября.

В Баку в третий раз в истории состоится чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в понедельник в Международной федерации гимнастики.

На проведение первенства, которое пройдет с 15-го по 19-е сентября 2027 года, также претендовал Израиль.

Впервые мировое первенство Баку принял в 2005 году. Еще один турнир состоялся в азербайджанской столице в 2019 году.

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