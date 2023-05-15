Баку примет первенство мира по художественной гимнастике в 2027 году

Через четыре года Азербайджан примет первенство мира по художественной гимнастике. Турнир состоится в столице республики 15-19 сентября.
В Баку в третий раз в истории состоится чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в понедельник в Международной федерации гимнастики.
На проведение первенства, которое пройдет с 15-го по 19-е сентября 2027 года, также претендовал Израиль.
Впервые мировое первенство Баку принял в 2005 году. Еще один турнир состоялся в азербайджанской столице в 2019 году.