Баку примет первенство мира по художественной гимнастике в 2027 году

Опубликовано: 15:57, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через четыре года Азербайджан примет первенство мира по художественной гимнастике. Турнир состоится в столице республики 15-19 сентября.

В Баку в третий раз в истории состоится чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в понедельник в Международной федерации гимнастики.

На проведение первенства, которое пройдет с 15-го по 19-е сентября 2027 года, также претендовал Израиль.

Впервые мировое первенство Баку принял в 2005 году. Еще один турнир состоялся в азербайджанской столице в 2019 году.