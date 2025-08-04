Вестник Кавказа

Эрдоган потребовал от Озеля миллион лир за моральный ущерб

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в суд иск против лидера самой крупной оппозиционной партии. Турецкий лидер требует от Озгюра Озеля компенсации за оскорбление.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет судиться с главой ключевой оппозиционной партии Турции – Народно-республиканской партии, Озгюром Озелем, об иске рассказал адвокат главы турецкого государства Хюсейн Айдын.

По его словам, иск был подан в связи с "неуместными высказываниями и безосновательными обвинениями", которые Озель озвучил накануне. Дело будет рассматривать гражданский суд первой инстанции в Анкаре. В качестве возмещения морального ущерба Эрдоган требует 1 млн лир, то есть около $24,5 тыс.

"Кроме того, в генеральную прокуратуру Анкары подано заявление о совершении преступления в виде оскорбления президента"

– адвокат

Стоит отметить, что оскорбление президента в Турции является уголовным преступлением.

Напомним, накануне лидер НРП на митинге в Стамбуле заявил, что Эрдоган несет ответственность за арест принадлежащего к оппозиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.