Прокуратура Турции начала расследование против лидера оппозиции

Прокуратура Анкары начала расследование против лидера Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюра Озеля, поведал министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Тунч отметил, что процесс запущен после "неуважительных высказываний" Озеля о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.
"Неуважительные высказывания председателя CHP - это открытое неуважение к воле 86 миллионов наших граждан. Неприемлемый стиль речи председателя CHP выходит за рамки политической этики. Наш народ, как и прежде, будет пресекать любые попытки клеветы"
– Йылмаз Тунч
Напомним, что в начале июля лидер Турции Эрдоган подал иск против Озеля, который резко высказался о главе государства. Также Озель, по мнению адвоката Эрдогана Хусейна Айдына, якобы позволил угрозы в адрес Эрдогана. Делом занялась прокуратура Анкары.