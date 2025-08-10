Вестник Кавказа

Прокуратура Турции начала расследование против лидера оппозиции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель оказался в фокусе внимания прокуратуры Анкары за высказывания в адрес Эрдогана.

Прокуратура Анкары начала расследование против лидера Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюра Озеля, поведал министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Тунч отметил, что процесс запущен после "неуважительных высказываний" Озеля о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. 

"Неуважительные высказывания председателя CHP - это открытое неуважение к воле 86 миллионов наших граждан. Неприемлемый стиль речи председателя CHP выходит за рамки политической этики. Наш народ, как и прежде, будет пресекать любые попытки клеветы"

– Йылмаз Тунч

Напомним, что в начале июля лидер Турции Эрдоган подал иск против Озеля, который резко высказался о главе государства. Также Озель, по мнению адвоката Эрдогана Хусейна Айдына, якобы позволил угрозы в адрес Эрдогана. Делом занялась прокуратура Анкары.

