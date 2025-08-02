Турция готова принять саммит лидеров по Украине

Эрдоган сообщил о готовности Турции провести у себя саммит по Украине. Данный вопрос обсуждался во время его телефонного разговора с украинским лидером.

Турция готова принять у себя саммит по Украине. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В администрации главы турецкого государства рассказали по итогам состоявшейся беседы, что Эрдоган отметил прогресс, который РФ и Украине удалось достичь в ходе трех раундов прямых переговоров, прошедших в Стамбуле.

"Турция готова принять у себя саммит лидеров, создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах"

– Реджеп Тайип Эрдоган