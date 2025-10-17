Вестник Кавказа

Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Глава Турции посетит Кувейт, Катар и Оман. Планируется обсуждение региональных проблем и подписание соглашений о сотрудничестве.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман. Визиты состоятся 21-23 октября, рассказал глава управления по коммуникациям офиса главы Турции Бурханеттин Дуран. 

Дуран отметил, что визиты Эрдогана направлены на углубление сотрудничества Анкары с данными государствами. Стороны намерены обменяться мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и мировой повестки. 

Также стороны намерены подписать соглашения, направленные на укрепление партнерства. 

Отметим, что Турция, Катар и Египет участвуют в мирном процесса по Газе. Стороны подписали соглашение в Шарм-эль-Шейхе на прошлой неделе.

710 просмотров

