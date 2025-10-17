Глава Турции посетит Кувейт, Катар и Оман. Планируется обсуждение региональных проблем и подписание соглашений о сотрудничестве.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кувейт, Катар и Оман. Визиты состоятся 21-23 октября, рассказал глава управления по коммуникациям офиса главы Турции Бурханеттин Дуран.
Дуран отметил, что визиты Эрдогана направлены на углубление сотрудничества Анкары с данными государствами. Стороны намерены обменяться мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и мировой повестки.
Также стороны намерены подписать соглашения, направленные на укрепление партнерства.
Отметим, что Турция, Катар и Египет участвуют в мирном процесса по Газе. Стороны подписали соглашение в Шарм-эль-Шейхе на прошлой неделе.