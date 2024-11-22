Эрдоган оставил свой первый пост в соцсети Next Social

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал полноправным участником новой турецкой социальной сети Next Social, сделав в ней свою первую публикацию, в которой он процитировал строку из стихотворения поэта Эрдемa Баязыта.

Глава государства процитировал строку "Среди бетонных стен распустился цветок" из стихотворения поэта Эрдемa Баязыта "Скоро взойдет солнце" из поэтического альбома 1999 года. Также турецкий лидер добавил эмодзи турецкого флага, земного шара и ракеты, снабдив свой пост хештегом Başlıyoruz ("Начинаем") и добавив: "Вы готовы?", - передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, новая социальная сеть была разработана поколением TEKNOFEST и за короткое время, с 4 июля, даты выхода бета-версии, набрала более 1 млн пользователей.

"Социальная платформа Турции Next Social преодолела отметку в 1 миллион пользователей. У нас есть сюрпризы для самого быстрорастущего реального сообщества Турции!"

- председатель совета директоров TEKNOFEST Сельчук Байрактар

Новая социальная сеть – безопасное пространство, в котором пользователи могут свободно выражать свои мысли. Она основана на обмене контентом, это новости, технологии, образ жизни и текущие события.