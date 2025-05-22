Вестник Кавказа

Эрдоган может пойти на третий президентский срок – СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Türkiye: правящая партия Турции готовится выдвинуть Эрдогана на третий президентский срок.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на третий президентский срок, сообщают турецкие СМИ. 

Как пишет газета Türkiye, такой вариант рассматривается правящей Партией справедливости и развития. 

Как отметил министр юстиции Йылмаз Тунч, реализовать сценарий с очередным выдвижением Эрдогана может помочь парламент страны, которому необходимо принять решение о досрочных выборах. Для этого правящей партии потребуется собрать 360 голосов парламентариев. 

Также существует сценарий с внесением поправок в конституцию страны, однако, как подчеркнул Тунч, более разумным для Эрдогана и правящей партии будет заручиться поддержкой парламентского большинства.

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