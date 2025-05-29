Эрдоган надеется на успешный итог переговоров в Стамбуле

2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров России и Украины. Президент Турции Эрдоган надеется, что договоренности, достигнутые на встрече, заложат основу на пути к миру.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что возможное прекращение огня, которое может обсуждаться в ходе второго раунда переговоров по украинскому кризису в Стамбуле, заложит основу на пути к миру, сообщила администрация турецкого лидера по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру"

- администрация президента Турции

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать все усилия для достижения прочного мира между Москвой и Киевом. Он также выразил надежду на скорую встречу лидеров двух стран.

Напомним, вторая встреча России и Украины без посредников пройдет в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Состав как российской, так и украинской делегаций никак не будет отличаться от того, что был представлен на переговорах, прошедших 16 мая в Турции.