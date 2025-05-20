Москва надеется на обсуждение меморандумов на переговорах в Стамбуле

Российская сторона, по словам Дмитрия Пескова, рассчитывает на то, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов.

В Кремле рассчитывают на то, что в рамках нового раунда переговоров в Стамбуле, куда уже отправляется российская делегация, будут рассматриваться оба – и российский, и украинский – проекта меморандумов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров"

– Песков

Представитель Кремля также предупредил, что подробности меморандума, разработанного российской стороной, предаваться огласке не будут.

Кроме того, Песков сообщил, что делегация РФ уже отправляется в Стамбул. Проведение переговоров станет возможным с утра понедельника, добавил он.

Напомним, первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая.