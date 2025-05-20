Москва надеется на обсуждение меморандумов на переговорах в Стамбуле

В Кремле рассчитывают на то, что в рамках нового раунда переговоров в Стамбуле, куда уже отправляется российская делегация, будут рассматриваться оба – и российский, и украинский – проекта меморандумов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров"
– Песков
Представитель Кремля также предупредил, что подробности меморандума, разработанного российской стороной, предаваться огласке не будут.
Кроме того, Песков сообщил, что делегация РФ уже отправляется в Стамбул. Проведение переговоров станет возможным с утра понедельника, добавил он.
Напомним, первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая.