Вестник Кавказа

Москва надеется на обсуждение меморандумов на переговорах в Стамбуле

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона, по словам Дмитрия Пескова, рассчитывает на то, что в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждаться российский и украинский проекты меморандумов.

В Кремле рассчитывают на то, что в рамках нового раунда переговоров в Стамбуле, куда уже отправляется российская делегация, будут рассматриваться оба – и российский, и украинский – проекта меморандумов, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров"

– Песков

Представитель Кремля также предупредил, что подробности меморандума, разработанного российской стороной, предаваться огласке не будут.

Кроме того, Песков сообщил, что делегация РФ уже отправляется в Стамбул. Проведение переговоров станет возможным с утра понедельника, добавил он.

Напомним, первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая.

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