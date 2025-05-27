Переговоры в Стамбуле 2 июня могут стать подготовкой ко встрече лидеров

В МИД Турции допустили, что после ближайших переговоров в Стамбуле может быть назначена встреча президентов РФ, Турции, США и Украины. В Кремле также допустили, что при успехе 2 июня можно будет говорить о контактах на высшем уровне.

На второй российско-украинской встрече в Стамбуле может быть достигнута договоренность о переговорах глав государств - России, Турции, США и Украины, такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан, передает агентство "Анадолу".

"Переговоры в Стамбуле могли бы позволить организовать встречу в Турции (Реджепа Тайипа) Эрдогана, (Дональда) Трампа, (Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского"

– Фидан

Министр отметил, что первый раунд переговоров в Стамбуле показал, что могут быть достигнуты "конкретные результаты". Он добавил, что Турция нацелена на сохранение "этого импульса".

Контакты на высшем уровне должны быть подготовлены, сначала переговорщики в Стамбуле должны достигнуть результатов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российский лидер неоднократно заявил, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне.

Новую встречу РФ и Украины в Стамбуле предложила провести российская сторона. Встреча может пройти 2 июня, однако Киев пока не подтвердил участие.