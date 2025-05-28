Делегация России вылетает на переговоры в Стамбул

В Кремле сообщили об отправке российской делегации в Стамбул. В понедельник в этом турецком городе пройдет встреча с представителями Украины.

В пятницу, 30 мая, делегация российских переговорщиков вылетает в Стамбул. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул"

– представитель Кремля

Накануне в МИД РФ сообщили, что состав российской делегации на ближайших переговорах никак не будет отличаться от того, который участвовал в первой встрече РФ и Украины, прошедшей в Стамбуле 16 мая.

Напомним, вторая российско-украинская встреча без посредников пройдет в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

Перспективы второй встречи

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожиданиях от второго раунда возобновленных мирных переговоров Россия-Украина в Стамбуле.

"Второй раунд переговоров, скорее всего, закончится теми или иными гуманитарными договоренностями, например, еще одним обменом пленными. Он не будет провальным, однако значительного продвижения к мирному соглашению ждать не стоит. Дело в том, что такое соглашение пока находится вне рамок возможного – обе стороны рассматривают продолжение конфликта как путь к улучшению переговорных позиций", – прежде всего сказал он.

"Понятно, что украинская делегация вновь будет настаивать на месячном перемирии. Российская сторона не согласится на это без решения коренных проблем, которые привели к украинскому конфликту. Поэтому, я думаю, больших достижений мы не увидим, но и развала переговорного формата не произойдет, так как каждая сторона заинтересована, чтобы президент США Дональд Трамп не считал именно ее препятствием к заключению мирного соглашения", – продолжил Алексей Наумов.

Стамбул как место встречи

Также политолог пояснил мотивы Москвы в выборе Стамбула в качестве главной площадки для переговоров с Киевом. "Турецкая Республика – та страна, которая не вводила санкций ни против России, ни против участников российской делегации. Она может считаться равноудаленной от участников конфликта. Уже поэтому Стамбул, где переговоры проводились в 2022 году, выглядит уместной площадкой для продолжения встреч", – отметил эксперт РСМД.

"Также Турция неоднократно не только показывала свою нейтральность, но и стремилась оказывать посреднические услуги, насколько это возможно. В первую очередь тут надо назвать зерновую сделку, заключенную при посредничестве Анкары", – добавил Алексей Наумов.