Вестник Кавказа

Экспорт томатов из Ирана превысил $230 млн

Экспорт томатов из Ирана превысил $230 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Томаты оказались на втором месте в списке главных статей аграрного экспорта по итогам прошлого года в Иране.

Иран за прошлый год поставил на иностранные рынки томатов на сумму $233 млн. Информацию об этом опубликовало таможенное управление Исламской Республики. 

Сообщается, что томаты стали второй по доходности для казны страны статьей аграрного экспорта. Поставки помидоров опередили по доходности традиционный для республики продукт – финики. 

Наибольшие поступления в казну зафиксированы от экспорта фисташек – более $1,5 млрд. На третьем месте в списке аграрного экспорта – финики, которые принесли Ирану чуть более $200 млн.

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