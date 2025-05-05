Глава МИД Ирана назначил представителя по вопросам Каспийского моря

Казем Гариб-Абади будет курировать вопросы взаимоотношений со странами Каспия при МИД Ирана.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади назначен специальным представителем по вопросам Каспийского моря главой дипломатии страны Аббасом Аракчи.

Сообщается, что Гариб-Абади будет курировать сотрудничество со странами Каспия по правовым, политическим вопросам, а также в области безопасности. Также спецпредставитель будет заниматься транспортом, судоходством и туризмом.

Отмечается, что секретариат по вопросам Каспия был переведен департамент по правовым и международным вопросам, который возглавляет Казем Гариб-Абади.