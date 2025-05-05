Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана назначил представителя по вопросам Каспийского моря

Глава МИД Ирана назначил представителя по вопросам Каспийского моря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казем Гариб-Абади будет курировать вопросы взаимоотношений со странами Каспия при МИД Ирана.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади назначен специальным представителем по вопросам Каспийского моря главой дипломатии страны Аббасом Аракчи. 

Сообщается, что Гариб-Абади будет курировать сотрудничество со странами Каспия по правовым, политическим вопросам, а также в области безопасности. Также спецпредставитель будет заниматься транспортом, судоходством и туризмом. 

Отмечается, что секретариат по вопросам Каспия был переведен департамент по правовым и международным вопросам, который возглавляет Казем Гариб-Абади.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.