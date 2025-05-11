Вестник Кавказа

Трамп пригрозил довести Иран до банкротства

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США пообещал сделать Иран банкротом в случае отказа от ядерной сделки. Он напомнил, что ранее фактически уже делал Исламскую Республику таковой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает, что сведет поставки нефти из Ирана к нулю.

В ходе своего выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии он подчеркнул, что сделает Исламскую Республику банкротом, если она откажется от ядерного соглашения.

"Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит атаковать своих соседей, то у нас не останется иного выбора, кроме как оказать максимальное давление и свести экспорт иранской нефти к нулю, как я уже делал раньше"

– американский лидер

Он напомнил, что из-за того, что он сделал, Иран фактически обанкротился.

Представители США и Ирана провели уже четыре раунда переговоров, посвященных ядерной сделке. Три из них прошли на территории Омана, а еще один – в Италии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.