Иран и США сблизили позиции в Маскате – Тегеран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал некоторые подробности прошедшего сегодня в Маскате очередного раунда непрямых переговоров с представителями США.

Делегациям Ирана и США удалось сблизить позиции в ходе непрямых переговоров, которые состоялись сегодня в столице Омана Маскате, рассказал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

По словам дипломата, Исламская Республика готова пойти на такой шаг, как корректировка уровня обогащения урана. Министр пояснил, что эта мера может помочь налаживать доверие с США. В то же время, подчеркнул Аракчи, Тегеран не собирается идти на компромисс относительно обогащения урана.

Глава МИД ИРИ также уточнил, что очередной, пятый по счету раунд переговоров состоится приблизительно через неделю. Дипломат выразил надежду на прогресс в переговорах, посвященных сделке по ядерной программе Ирана.

Еще одной темой, которую поднял Аракчи, стали противоречивые высказывания, которые звучат в США, и прежде всего в медиа. Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что подобные методы не помогают продвигать переговоры, и призвал Вашингтон изменить это положение дел.

Кроме того, министр напомнил о непоколебимости позиции Ирана и о сдержанности, которую иранская сторона проявляет в своих заявлениях. Он подчеркнул, что такого же подхода Тегеран ожидает и от Вашингтона.

"Мы надеемся, что дождемся такого отношения, о чем также было обсуждено на переговорах. В противном случае это приведет к провалу переговоров"

– Аббас Аракчи

Он озвучил повестку переговоров: по словам главы МИД, сегодня стороны рассматривали вопросы обогащения урана и американских санкций.