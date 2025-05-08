"Сложным, но полезным" назвали новый раунд переговоров с США в Иране

Состоявшийся сегодня в Маскате четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США был непростым, но принес ощутимые результаты, заявили в МИД Исламской Республики.

Прошедшие сегодня в столице Омана Маскате непрямые переговоры представителей Тегерана и Вашингтона нельзя назвать простыми, однако они дали определенные результаты, рассказал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

По его словам, очередной, четвертый по счету раунд непрямых ирано-американских переговоров окончился.

"Сложные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей урегулирования разногласий"

– Багаи

Дипломат добавил, что проведение следующего раунда берет на себя Маскат, анонсируют его также власти Омана.

Представитель МИД Ирана также добавил, что Тегеран продолжит защищать свое право на мирный атом согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Багаи заверил, что Тегеран готов и далее по дипломатическим каналам гарантировать мирный характер иранской ядерной программы, который ИРИ демонстрировала и ранее.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Иран продолжит вести работу над отменой антииранских санкций, которые в Тегеране охарактеризовали как "незаконные и бесчеловечные".